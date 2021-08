VIDEO | Când e programat meciul Simona Halep – Camila Giorgi, de la US Open. Imagini de la antrenement

Simona Halep (13 WTA) va avea parte de o adversară dificilă în primul tur al turneului de Grand Slam US Open. Românca va juca în runda inaugurală împotriva italiencei Camila Giorgi (36 WTA).

Meciul e programat luni, în jurul orei 18:00 (ora României).

Camila Giorgi a cucerit trofeul la Montreal la jumătatea lunii august, când a învins-o în finală pe Karolina Pliskova.

Simona Halep și Camila Giorgi s-au mai întâlnit o singură dată în circuitul WTA, în 2015. Atunci, constănțeanca s-a impus în două seturi, 6-4, 7-5, la Miami.

Simona Halep s-a antrenat normal la New York, după accidentarea la mușchiul adductor.

👉The great @Simona_Halep practices on the public courts adjacent to @usopen Local fans enjoyed seeing world-class players so close in action. Ready for the #USOpen ? All roads lead to Flushing Meadows. Yes, @ItsInQueens #tennis #tintanews 🗽🎾🇺🇸 pic.twitter.com/WDd4vPArqo

— TintaNews (@tintanews) August 27, 2021