VIDEO | Ce l-a deranjat pe Edi Iordănescu la FCSB: „Am fost supărat”

FCSB are de jucat cu Chindia Târgoviște, în cadrul etapei a 11-a din Liga 1. Meciul este programat vineri, de la ora 21:00.

Vicecampioana României are o serie bună de rezultate. Vine după trei victorii consecutive în campionat și o calificare în optimile Cupei României, dar Edi Iordănescu nu este întru totul mulțumit de jocul echipei sale.

Antrenorul FCSB speră să poată rezolva problemele din compartimentul defensiv, dar și lipsa de concentrare a elevilor săi la finalizare.

”Eu pun mult preț pe echilibru în joc. Prefer un 1-0 decât un 3-2. Am fost un pic supărat pentru că am primit cu mare ușurință goluri în ultimele jocuri, deși în două jocuri am închis poarta cu Craiova și Dinamo. Totuși, la jocul cu Clinceni a fost multă neșansă la primul gol și o lipsă de responsabilitate, de concentrare la golul al doilea. În rest, să fim sinceri, adversarul n-a avut multe ocazii.

Pun preț pe defensivă, dar defensiva începe de la cel mai avansat atacant până la portar. Eu cred că am avut multe momente bune de exactitate în faza defensivă, dar cu anumite scurtcircuite de lipsă de concentrare. Asta a făcut să suferim, lucru la care lucrăm și încerc să-l excludem în viitor”, a declarat Edi Iordănescu.

De asemenea, Edi Iordănescu a vorbit și despre situația lui Vinicius și a lui Denis Haruț.

Vinicius a fost pe bancă la CFR pentru că jucăm la 3 zile și a fost un proces de rotire a jucătorilor, așa că am ales un alt cuplu. Dacă vă uitați pe jocurile acestea trei din ultima săptămână, din cei trei fundași centrali am rotit la fel și am ales câte doi diferiți la fiecare meci. Tot în ideea de a-i proteja și de a avea prospețime

Denis Haruț e și el o soluție în orice moment pentru poziția e fundaș central. E un jucător în care eu cred și încet-încet își va aduce aportul pentru echipă și rezultatele echipei. Nu cred că poziția de fundaș central este o urgență acum. Avem soluții”, a mai transmis Edi Iordănescu.