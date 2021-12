VIDEO | Ce spune Enes Sali, la capătul unui an nebun! Ce își dorește pe viitor „puștiul-minune” al lui Hagi

La vârstă de doar 15 ani, 8 luni și 22 de zile, Enes Sali a bifat primul său joc pentru prima reprezentativă a României, depășind astfel un record deținut de Cristi Manea, fotbalistul celor de la CFR Cluj!

Noua speranță a fotbalului românesc a fost marea surpriză din lotul lui Mirel Rădoi pentru dubla cu Islanda și Liechtenstein, iar tânărul fotbalist a intrat direct în filele istorice după primul meci în tricoul naționalei mari.

Acum, la finalul unui an extrem de agitat pentru el, Enes Sali a oferit un interviu pentru echipa sa de club, Farul Constanța. Mijlocașul a dezvăluit că este mulțumit de ceea ce a realizat în 2021, însă a transmis că își dorește să revină mai puternic, odată cu reluarea competiției și speră să își ajute cât mai mult echipa.

„Într-adevăr, a fost un an foarte bun pentru mine, dar și pentru echipă. Am avut evoluții bune pot să spun, am fost foarte fericit pentru convocarea la lotul național și pentru golurile din Liga 1. Intrăm în vacanță și sper să avem un an și mai bun. De la meci la meci prind mai multă încredere în mine și sper ca de anul viitor să am cât mai multe goluri și cât mai multe reușite. Trebuie să îmi fac jocul, indiferent de adversar și când intru pe teren mă gândesc doar cum să îmi ajut echipa cât mai mult.”, a spus Sali.