VIDEO | Ce stil va adopta FCSB cu Edi Iordănescu pe bancă: ,,Toată lumea trebuie să se înarmeze cu răbdare”

Edi Iordănescu, noul antrenor al celor de la FCSB, a susţinut prima conferinţă de presă, joi, la baza de pregătire a echipei din Berceni.

După ce Gigi Becali a declarat în nenumărate rânduri că îşi doreşte ca echipa sa să practice un joc foarte ofensiv, Edi Iordănescu a mărturisit ce vrea de la jucătorii săi.

Acesta spune că nu vrea neapărat un joc ofensiv la FCSB, ci unul eficient prin care echipa să obţină cele mai bune rezultate posibile, dar îndeamnă lume la răbdare.

,,Nu vreau un joc ofensiv, vreau un joc eficient. Ne trebuie eficiență, iar pentru asta trebuie foarte multă muncă. Toată lumea trebuie să se înarmeze cu răbdare. Patronul m-a sensibilizat extrem de tare.

După ce am plecat de la întâlnire, am fost puțin șocat. Dar a spus că accptă în contract tot ceea ce îmi doresc și va spune DA indiferent ce voi adăuga eu în contract. Eu am spus că voi pune în contract orice pentru ca el să nu accepte!”, a declarat Edi Iordănescu, la conferinţa de presă.