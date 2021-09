VIDEO | Ce urmează pentru Alibec după plecarea lui Șumudică de la CFR? Răspunsul lui Dan Petrescu

Atacantul român în vârstă de 30 de ani s-a întors în Liga 1 pentru a evolua în tricoul celor de la CFR Cluj, sub formă de împrumut de la Kayserispor!

Ardelenii au dat o adevărată lovitură în această vară și au reușit să îl convingă pe fostul fotbalist al celor de la Astra Giurgiu și FCSB să se alăture campioanei României din ultimele patru sezoane. Deși Marius Șumudică a fost cel care a insistat pentru transferul lui Denis Alibec, acum, fotbalistul va fi pregătit de Dan Petrescu, omul alături de care a lucrat câteva săptămâni și în Turcia.

Întrebat despre situația lui Alibec, actualul tehnician al celor de la CFR Cluj mărturisit că se bucură foarte tare de prezența jucătorului în lot și a dezvăluit că atacantul este unul pe placul său. Totodată, Petrescu a spus și că va avea o relație foarte bună cu acesta, în ciuda faptului că fotbalistul a venit la insistențele vechiului antrenor.

„Sunt fericit și norocos că îl am aici pe Alibec, dar în același timp am fost ghinionist în Turcia. La Kayseri l-am avut doar un meci, pentru că după aceea s-a accidentat și a lipsit mai multe luni. O săptămână l-am antrenat. E un jucător pe care eu l-am mai dorit și în anii trecuți și declaram mereu că apreciez valoarea lui.

Mulți spuneau că nu o să poată lucra cu mine, dar iată că a jucat un meci și a dat două goluri. Eu cu toți atacanții cu care am lucrat în carieră am avut o relație foarte bună și nici cu Alibec nu o să am probleme, asta e clar!”, a spus Dan Petrescu, la conferința de presă.

1.100.000 de euro este cota de transfer a lui Denis Alibec, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com. 17 meciuri și trei goluri reprezintă bilanțul românului în tricoul turcilor.

1.000.000 de euro i-a plătit Kayserispor fostei echipe a lui Alibec, Astra Giurgiu.