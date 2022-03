VIDEO | CFR Cluj, amenințată înaintea startului play-off-ului: „Ne-am propus să atacăm locul 4”

FC Voluntari este primul adversar al clujenilor din minicampionatul care va decide noua regină a Ligii 1.

Ilfovenii i-au întâlnit de curând pe ardeleni, în penultima etapă a sezonului regular, rundă la finalul căreia au obținut și calificarea matematică în play-off. Liviu Ciobotariu și-a fixat acum un alt obiectiv alături de fotbaliștii săi.

În momentul de față am scăpat de presiune, în ultimele etape am cam șchiopătat, asta a fost cauza. De asta nu am avut abordarea din prima parte a campionatului, acum ne-am asigurat locul în play-off, vrem să facem o figură frumoasă, să jucăm. Trebuie să arătăm că putem să ne încadrăm între primele 6. Am vorbit cu jucătorii, ne-am propus să atacăm locul 4, locul 5, pentru că primele 3 poziții este foarte greu să le obținem.

Nu avem nicio treabă să încurcăm pe cineva nu suntem de partea nimănui, trebuie să arătăm bine și să ne câștigăm jocurile. Nu avem nicio alianță, am intrat pe merit în play-off nu ne-a ajutat nimeni, nu am primit cadou puncte de la Federație de sărbători,. Vom juca fiecare joc să ne bucurăm de acest plaoff este prima oară în istorie când suntem aici, vrem să urcăm în clasament cât este posibil”, a fost declarația tehnicianului revelației Ligii 1 din acest sezon.

Acesta știe ce trebuie să facă Rață & Co, pentru ca istoria meciurilor din sezonul regular împotriva vișiniilor din Gruia să nu se repete. CFR s-a impus cu 1-0 și acasă și pe terenul adversarei de sâmbătă.

„Important este ca din momentul ăsta să avem altă abodare. Vrem să arătăm că merităm să fim în primele 6, să jucăm un fotbal bun, sâmbătă ne așteaptă o partidă dificilă, jucăm la CFR, o echipă bună. Sunt puternici, au un lot foarte bun, îi cunoaștem, i-am simțit. O echipă care conduce la o distanță destul de mare față de locul 2, ca să scoatem un rezultat pozitiv trebuie să fim foarte exacți în ceea ce facem.

CFR este o echipă care nu îți dă prea multe șanse. Trebuie să avem organizare defesnivă, pentru a ne gândi la un rezultat bun treuie să marcăm, este foaret greu să pleci de la CFR Cluj cu puncte dacă nu înscrii, noi am jucat la ei, am primit gol în ultimul minut, va trebui să facem un joc perfect ca să scoatem un rezultat bun”, a mai punctat Ciobotariu.