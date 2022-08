VIDEO | Cine este adversara Simonei Halep în finală la Toronto! Românca are 2-1 la meciurile directe

Jucătoarea română de tenis Simona Halep (15 WTA, cs 15) o înfruntă în finală la Rogers Cup de la Toronto pe brazilianca Beatriz Haddad Maia (24 WTA).

Jucătoarea sud-americană a trecut cu 6-4, 7-6 (7) de Karolina Pliskova (14 WTA, cs 14), fost lider WTA, după ce în tie-break a salvat o minge de set. Finala de la Toronto are loc duminică, de la ora 20:30 a României.

VAMOS BIA ⚡️

🇧🇷 Haddad Maia passes the Pliskova test, 6-4, 7-6(7) to reach her first WTA 1000 final!#NBO22 pic.twitter.com/KvJk6nyxO9

— wta (@WTA) August 14, 2022