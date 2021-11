VIDEO | Claudiu Bălan, resemnat după eşecul cu CFR: ,,Echipa mai experimentată a câştigat! S-a văzut valoarea lor”

Claudiu Bălan, atacantul celor de la FC U Craiova 1948, a reacţionat după meciul din Bănie, cu CFR Cluj, terminat cu o înfrângere, scor 0-2.

Golurile întâlnirii dintre cele două formaţii au fost înscrise de către islandezul Runar Sigurjonsson, în minutul 65, din assistul veteranului Ciprian Deac, care mai apoi a punctat în minutul 89 şi a asigurat astfel victoria oaspeţilor.

După ce echipa olteană a pierdut meciul de pe teren propriu, Claudiu Bălan este de părere că formaţia mai experimentată a ştiut să profite oportunităţile pe care le-a avut, dar consideră ca dacă el şi colegii săi ar fi deschis scorul pe ,,Oblemenco”, campioanei i-ar fi fost greu să mai revină.

,,Cred că a fost o primă repriză bună. Am avut situaţiile noastre de a marca, nu am făcut-o, repriza a doua ei au început mai bine, au reuşit să marcheze. Am avut şi noi şansele noastre, dar cred că echipa mai experimentată a câştigat. Valoarea lor s-a arătat. pentru că l-a fazele pe care le-au avut, au reuşit să le concretizeze şi au luat cele trei puncte. Nu cred că am făcut un meci răz, dar, din păcate, am pierdut.

Acveam exemplul meciului pe care l-au avut ei la Rapid. Cred că dacă reuşeam să marcăm primii, era foarte greu să ne întoarcă. M-aş fi bucucrat să înscriu. Trebuie să ne gândim la problemele noastre, avem un meci greu cu Dinamo, trebuie să scoatem puncte pentru că este greu. Trebuie să ielim cât mai repede din zona retrogradării.”, a declarat Claudiu Bălan, după meciul cu CFR Cluj.