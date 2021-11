VIDEO | Controverse după Balonul de Aur! Klopp şi Guardiola cred că Lewandowski ar fi meritat trofeul

Pep Guardiola îl consideră pe Leo Messi cel mai bun jucător din lume, însă crede că Robert Lewandowski ar fi fost la fel de îndreptăţit să câştige Balonul de Aur.

„Un mare compliment pentru Leo, pentru încă un trofeu. Dacă a meritat sau nu, nu sunt eu omul care să o spună, nu ar fi niciodată incorect să câştige, sigur, Robert Lewandowski, dacă ar fi câştigat, cu sezoanele făcute în ultimii doi ani, cu Hansi Flick şi acum, cu Julian Nagelsmann, cu numărul de goluri marcate, cu calitatea pe care o are, ar fi fost corect, sigur” – a declarat managerul lui Manchester City.

Şi Jurgen Klopp crede că atacantul lui Bayern ar fi meritat trofeul decernat de France Football. Starul lui Liverpool, Mohamed Salah, a fost al şaptelea în ordinea voturilor primite.

Klopp on the Ballon d'Or: "You always can give it to Messi, but if you don't give it to Lewandowski this time, then it's quite tricky (for him) to get it at all" [🎥 @empireofthekop]pic.twitter.com/OjJf2WK6JS

