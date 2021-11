VIDEO | După ce a cucerit trofeul, Messi s-a adresat: „Robert, tu meriți Balonul tău de Aur”. Ce spune despre retragere

Faimosul fotbalist și-a făcut apariția alături de frumoasa sa soție, Antonela Roccuzzo, și cei trei copii, îmbrăcat într-un costum negru. Familia Messi a apărut asortată la Gală, argentinianul purtând același costum pe care îl au și copiii, iar Antonella Rocuzzo a ales să poarte o rochie aurie.

Superstarul argentinian a oferit și primele cuvinte din postura de câștigător al Balonului de Aur 2021, după ce a primit trofeul de la uruguayanul Luis Suarez, fostul său coleg de la Barcelona.

Acesta le-a mulțumit colegilor din naționala Argentinei și de la echipele de club, FC Barcelona și PSG, la care a evoluat. A vorbit despre momentul retragerii și a avut un mesaj special și pentru Robert Lewandowski, mașina de goluri a lui Bayern Munchen, care se poate considera marele pierzător, pentru statisticile individiuale excepționale din acest an.

When stats can't win you Ballon d'Or but Copa America can 😂#robbed #lewandowski #ballondor pic.twitter.com/Wl1tJFVgDp

— Sidharth Barwal (@sidharthbarwal) November 29, 2021