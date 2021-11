VIDEO | Cosmin Olăroiu a fost prezentat la noua sa echipă: „Au fost cele mai scurte negocieri”

Antrenorul Cosmin Olăroiu a fost prezentat oficial, duminică, la echipa Al Sharjah, din Emiratele Arabe Unite.

Tehnicianul român a declarat că negocierile au fost de fapt doar o discuţie cu preşedintele clubului.

“Au fost cele mai scurte negocieri, de fapt eu n-am negociat nimic. Am discutat cu preşedintele despre proiectul echipei, asta e tot ce am vorbit. Am primit mesaje de felicitare înainte de a discuta cu Sharjah. Echipa are forţa de a lupta pentru fiecare meci în parte. Trebuie să ne regăsim spiritul, determinarea, entuziasmul, plăcerea de a juca fotbal.

Rezultatele trebuie să fie o consecinţă a jocului, dar pentru asta trebuie să facem sacrificii, să fim o echipă, o unitate. După care ne vom gândi la obiective majore. De-a lungul anilor petrecuţi în fotbal am învăţat să merg pas cu pas.

Să nu vorbim lucruri mari, să vorbim lucruri concrete la momentul respectiv, aşa că vom lupta din răsputeri pentru fiecare meci. M-aş bucura să reuşesc performanţa pe care a reuşit-o antrenorul dinaintea mea”, a spus Olăroiu.

كوزمين : استقبلت رسائل تهنئة بتولي الإدارة الفنية لفريق الشارقة قبل المفاوضات pic.twitter.com/XdIcmgMykr — قناة الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) November 14, 2021

Al Sharjah a anunţat că s-a înţeles cu Olăroiu pentru un contract pe două sezoane.