VIDEO | Courtois, atac dur la UEFA! „Le pasă doar de buzunarele lor, nu şi de jucători!”

Italia s-a impus cu 2-1 în finala mică, însă Courtois a acuzat programul supraîcărcat al jucătorilor şi a dat vina pe lipsa de scrupule a oficialilor UEFA.

🗣️ "They don't care about the players they just care about their pockets."

Thibaut Courtois accused UEFA and FIFA of prioritising money over player welfare after Belgium were beaten 2-1 by Italy in the Nations League third-place play-off. pic.twitter.com/0RbBu0Ux6h

