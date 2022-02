VIDEO | Craiova evită in extremis eșecul în fața CFR-ului! Final nebun în Bănie, cu două eliminări și o accidentare horror

Campioana a fost aproape să se impună pe Ion Oblemenco după reușita lui Petrila din minutul 13.

A venit însă al cincilea minut al timpului suplimentar acordat de centralul Hațegan și gol lui Gustavo după o acțiune prelungită de atac a alb-albaștrilor, în care defensiva clujeană a respins în primă fază două șuturi ale oltenilor. Până atunci, oamenii lui Laurențiu Regehcampf au avut ghinion după ce în două Camora și Manea au salvat de pe linia porții. Vestea proastă pentur tehnicianul Craiovei, a fost că i-a pierdut pe Koljic și Baiaram, ambii ieșind accidentați. Ultimul a avut nevoie de intervenția medicilor pentru a părăsi terenul după ce a fost faultat de Debeljuh și apoi a călcat strâmb la aterizarea pe gazon. Gazdele au beneficiat timp de 10 minute și de avantajul unui om în plus pe teren după ce Camora a primit al doilea cartonaș galben. Cu doar câteva secunde înaintea ultimului fluier, Bălgrădean a fost și el eliminat pentru proteste și injurii.

Este pentru a doua oară în acest an, când CFR ratează victoria în ultimele minute după ce s-a întâmplat același lucru și în derby-ul cu FCSB. Înainte ca scorul să deină 1-1, Dan Petrescu i-a oferit primele minute și lui Birligea, fotbalistul ajuns în această iarnă la formația ardeleană. În urma acestui rezultat, CFR se duce la 9 puncte față de FCSB, înainte ca roș-albaștrii să joace duminică seară împotriva celeilalte echipe din Craiova, FC U 1948. De partea cealaltă, Universitatea se menține pe poziția a 5-a, având acum 36 de puncte, cu două mia multe decât Rapid, prima echipă aflată sub linia play-off-ului. Runda următoare, juveții vin în Ștefan cel Mare pentru confruntarea cu Dinamo, în timp ce Deac & Co se vor duela cu UTA, pe teren propriu.