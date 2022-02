Marele Ronaldo, surprins după o întâlnire cu Rafael Nadal din urmă cu mulți ani: „Vreau să povestesc asta”

Fostul mare fotbalist brazilian a ales să dezvăluie un episod petrecut la una dintre întâlnirile sale cu celebrul tenisman spaniol.

Cei doi sunt parteneri de joc pe terenul de golf, iar campionul mondial din 2002 a avut o surpriză în momentul în care a început să schimbe două vorbe cu proaspătul câștigător de la Australian Open.

„Deja uram fotbalul. Nu mai eram la curent. Acum am revenit la dragostea pentru el, urmăresc tot ce prind, uneori adorm în fața televizorului. Dar mereu am preferat tenisul. Vreau să povestesc asta. În urmă cu 7 ani, am mers să joc golf cu Rafa Nadal, la Mallorca.

Mi-a dezvăluit că visul lui, în copilărie, a fost să devină fotbalist. Eu voiam să discutăm despre tenis, dar el nu se mai oprea din poveștile despre fotbal. În mintea mea, spuneam: «Ce tâmpenie! Lasă-mă să vorbesc despre nenorocitul de tenis!»”, s-a exprimat sud-americanul într-un interviu acordat pentru Bobo TV.

Rafael Nadal nu s-a ferit să își divulge în trecut preferințele fotbalistice. El este nepotul marelui jucător Miguel Angel Nadal, care a îmbrăcat tricoul Barcelonei în anii `90. Dar Rafa a optat pentru marea rivală Real Madrid pe care și-o dorea campioană în vremea în care Barcelona domina La Liga.

„Mereu se vorbeşte de Liga Campionilor, e clar că ăsta e maximum, dar pentru suporteri campionatul este cel care îţi aduce cea mai mare bucurie, pentru că asta trăieşti săptămână de săptămână. Totuşi, orice e bine: campionatul, Liga, Cupa, sau toate trei, aşa ar fi cel mai bine!”, spunea Nadal.