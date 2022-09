VIDEO | Cristian Săpunaru este criticat din cauza atitudinii: „Comportament suburban, de stradă! E o rușine”

După meciul de la Târgu Jiu, dintre FC U Craiova 1948 și Rapid, au avut loc incidente pe tunelul spre vestiare, erou principal fiind căpitanul oaspeților, Cristian Săpunaru.

„E inadmisibil pentru un căpitan”, a spus Florin Răducioiu despre Cristian Săpunaru

Conform imaginilor video, jucătorul Rapidului alerga după unul dintre suporterii gazdelor. Se pare că Ovidiu Mihăilescu, cunoscut drept „Poștașu”, l-ar fi înjurat pe căpitanul Rapidului, care a dorit apoi să își facă singur dreptate.

„Nu am cuvinte! Încercam să îmi aduc aminte dacă am mai văzut așa ceva. Comportament suburban, de stradă. Reprezinți un club istoric ca Rapid, nu te poți comporta în halul ăsta. E inadmisibil pentru un căpitan.

Oricât ai fi de provocat, nu ai voie să fii așa de agresiv. Mi-e milă de el, pur și simplu. Nu știu ce caracterizare să mai găsesc. E o rușine!”, a spus fostul atacant dinamovist Florin Răducioiu la Prima Sport.

„E căpitan de echipă, reprezintă vestiarul. Trebuie să aibă atitudine. Trebuie să dea tonul la calm, nu poți să faci asta.

La fiecare scandal care e la Rapid, el sare la bătaie. E un exemplu tot pe dos. Alte așteptări sunt de la el, ar trebui să fie un lider! El aduce dezechilibrul”, este părerea președintelui Farului Constanța, Gheorghe Popescu.

„Am fost provocați tot meciul„, a reacționat Cristi Săpunaru

Cristian Săpunaru a prezentat varianta lui cu privire la ceea ce s-a întâmplat. „Am stat cu galeria noastră, am cântat cu galeria noastră. Am venit spre vestiare. Spre vestiare la tunel, unde ar trebui să fie un tunel să intre jucătorii, era omul care a intrat pe teren și i-a aruncat cu fularul în nas lui Claudiu Niculescu.

Nu pot să îi spun numele că nu mă interesează. A aruncat cu apă pe noi, a aruncat cu sticle pe noi, a aruncat cu țigări pe noi. Eu de aia m-am enervat. Nu am avut nicio treabă cu jucătorii sau cu oficialii Craiovei, așa cum spune domnul Mititelu. M-am întors pe teren, că am vrut să mă cert cu el…

Când m-am întors pe teren, a apărut o persoană care nu știu cine este, fără ecuson. Acum, sincer, poate să aibă un cuțit în mână și mi-l bagă în piept. Cine plătește pentru asta? Plânge familia acasă. Cine plătește? Că noi suntem vandali, suntem noi nebuni.

Atunci când o să vină domnul Mititelu pe Giulești, o să vin și eu cu 20 de prieteni și să stea el pe tunel. E normal așa ceva? La tunel nu a stat niciun steward. Ei s-au ocupat de galeria noastră. Același lucru s-a întâmplat și la pauză: scuipați, apă peste noi, înjurături.

Filmarea care s-a dat la televizor e o minciună. Eu nu am dat în el, nu am nicio treabă cu el. Nu am dat în nimeni. Sută la sută am fost provocați tot meciul„, a spus Cristi Săpunaru, după meci.