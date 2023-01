VIDEO | Cristiano Ronaldo a fost prezentat, oficial, la Al Nassr! Primele declarații ale portughezului

Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a fost prezentat oficial la AL Nassr, devenind cel mai bine plătit fotbalist din lume.

Clubul saudit a pregătit un spectacol grandios, cu un joc de lumini pe stadion, în tribunele căruia au fost aproximativ 25.000 de oameni, care au plătit 15 riali (echivalentul a aproximativ 20 de lei).

Cristiano Ronaldo și-a făcut apariția la arenă alături de oficiali ai clubului, iar ulterior a mers în sala de conferințe. „Mă simt bine, sunt mândru că am luat această decizie. În Europa, mi-am încheiat misiunea, am câștigat tot, am jucat la cele mai importante cluburi.

🗣️ “It’s simple. I’m coming here to win, to enjoy. What I want to is to enjoy and to smile.”

