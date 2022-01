VIDEO | Cu cine s-a antrenat Simona Halep, pe Rod Laver Arena

Simona Halep se pregătește de primul turneu de Grand Slam al anului, Australian Open. Jucătoarea română de tenis a avut parte joi de un antrenament special pe Rod Laver Arena.

Halep s-a antrenat alături de Ashleigh Barty (locul 1 WTA). Cele două sportive s-au mai antrenat împreună.

Cum arată traseul virtual al Simonei Halep la Australian Open 2022

Turul I: Magdalena Frech

Turul II: Beatriz Haddad Maia / Jucătoare venită din calificări

Turul III: Emma Răducanu / Sloane Stephens

Optimi: Garbine Muguruza

Sferturi: Anett Kontaveit / Elena Rybakina

Semifinale: Aryna Sabalenka / Iga Swiatek / Anastasia Pavlyuchenkova

Finală: Ashleigh Barty / Naomi Osaka / Barbora Krejcikova

WATCH: Top tennis players including Novak Djokovic, Ashleigh Barty, Rafa Nadal and Simona Halep were seen training on #AusOpen courts pic.twitter.com/MynSE1eMl4

— Reuters Sports (@ReutersSports) January 13, 2022