VIDEO – Cum arată casa lui Cristiano Ronaldo din Manchester – Valorează 7 milioane de euro

Cristiano Ronaldo are un conac de lux în valoare de peste 7 milioane de euro, la marginea orașului, într-o zonă rurală. Fotbalistul este cunoscut ca un adept al stilului de viață sănătos așa că o sală de sport nu putea să lipsească din propria locuință. În plus, aerul curat dintr-o zonă cu multă verdeață și spațiul generos contribuie toate la succesul pe care încă îl are fotbalistul portughez. Puteți vedea, mai jos, în cadrul articolului, câteva imagini obținute de presa britanică chiar din locuința luxoasă a fotbalistului.