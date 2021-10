VIDEO | Cum au sărbătorit jucătorii de la ACSO Filiaşi calificarea în sferturile Cupei: „Încă o minune”

ACSO Filiaşi scrie istorie după ce s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei României. Componenții echipei din Liga a III-a au s-au arătat extrem de fericiți după meciul cu FC Hermannstadt.

După 90 de minute de joc, scorul a fost 1-1. După 120 de minute, scorul a fost 2-2. La penalty-uri, echipa din Filiaşi s-a impus cu 4-3. Au marcat: Rocoveanu ’44, Ion Creţu ‘118 / Sîntean ‘3, Călin Popescu ‘107. La loviturile de departajare, au ratat Vâlcică, Armăşelu / Sîntean, Antoche, Mino Sota. Au înscris: Fotescu, Calu, Ionuţ Zamfir, Alin Şerban / Bucuroiu, Pantea, Petrişor Petrescu.

Eroul formației din Liga 3 a fost Alexandru Florin Șerban, cel care a reușit să apere trei penalty-uri executate de sibieni – două în colțul din dreapta sa și unul în partea stângă.

„Încă o minune, un joc greu împotriva unei echipe de Liga a 2-a fruntașe, capabilă și doritoare de promovare. Ne-am unit, am fost o familie ca și până acum, măcar la toate meciurile de Cupă. Suntem în continuare o familie și am reușit să facem încă o minune în Filiași.

Strategie mult spus, a fost feeling-ul de a mă duce doar în dreapta mea, iar la final să schimb, pentru că am văzut că au șutat una cu una (în colțul din stânga iar apoi în dreapta, alternativ). Am decis să mă duc și pe stânga și a fost cu noroc. Pentru noi este ceva uriaș, primă nu știu, n-am auzit, nu cred că o să avem parte de așa ceva. Acum v-am spus, sufletește este uriașă performanța pe care am realizat-o, ne dorim să le realizăm în continuare„, a declarat goalkeeper-ul.

La finalul meciului, antrenorul Mario Găman și-a felicitat elevii, a anunțat cum va fi sărbătorită calificarea și a explicat că sunt șanse mari să părăsească echipa, având o ofertă de la Pandurii Târgu-Jiu.

„Este o competiție rezervată surprizelor. N-am cuvinte, sunt fericit. Acești băieți minunați merită toate aplauzele din lume. A fost un meci cu o echipă neînvinsă în Liga 2. Din fericire pentru noi, am reușit să egalăm în ultimul minut și la loviturile de departajare să fim mai inspirați.

Am făcut o primă repriză excelentă, cu posesie bună, cu faze de poartă. În a doua repriză am suferit puțin, am avut și șansă, dar șansa de multe ori ține cu cei puternici și cu echipa frumoasă în acest moment.

Înseamnă ceva unic. Nu știu când vom mai ajunge. Este o fericire de nedescris. De la oamenii din conducere, de la Primăria, de la suporteri. Îmi pare rău că n-au fost alături de noi din cauza restricțiilor, dar mă bucur că au fost în număr foarte mare în spatele tribunei și în spatele porții.

Așa este. Sunt în tratative avansate cu Pandurii Târgu-Jiu și cred că în proporție de 90% voi fi acolo, dar nu vreau să vorbesc de acest lucru. Băieții au știut, au cântat, mi-au zis să nu plec. Sunt emoții mari și deocamdată vreau să trăiesc acest clipe minunate alături de ei.

O să mergem la un restaurant. Trecem de la bere la vin sau șampanie. Acești băieți merită în această seară să petreacă pentru că e ceva unic„, a spus Mario Găman.