VIDEO | Cum vrea Ciobotariu să învingă campioana și să își califice echipa în play-off: „Pe faptul ăsta mizez” 

FC Voluntari este într-un moment cu adevărat special în istoria de 12 de ani a clubului din Pipera.

Ilfovenii sunt la un pas de o calificare în play-off, pe care și-ar putea-o asigura încă de miercuri seară în cazul unei victorii în fața fotbaliștilor lui Dan Petrescu. Dacă nu vor izbuti să triumfe, Rață & Co trebuie să aștepte pașii greșiți ai contracandidatelor. Antrenorul Liviu Ciobotariu are încredere că echipa sa va putea să repete evoluția din tur, când FC Voluntari a fost aproape să smulgă o remiză în Gruia.

„Un meci foarte important pentru noi, întâlnim campioana Romîniei o echipă care domină autoritar campionatul nostru și nu de ieri de azi. O echipă care are jucători cu mare experiență, cu un antrenor de excepție care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Un joc dificil pentru noi, CFR este echipa are a acumulat 70 de puncte în 28 de meciuri, asta spune foarte mult despre forța acestei echipe. Ne așteaptă un examen foarte important.

Din păcate nu am avut foarte mult timp la dispoziție să pregătim acest meci pentru că noi am jucat duminică și aștept ca jucătorii mei să se refacă fizic după efortul depus la Pitești. Jucăm acasă, ne dorim să obținem un rezultat bun, să jucăm un fotbal bun în fața suporterilor, în ultima perioadă acasă am făcut jocuri foarte bune, nu am mai pierdut din octombrie. Avem tot lotul la dispoziție mai puțin Ciobi și cu Meleke care nu au drept de joc”, a declarat Liviu Ciobotariu în conferința de presă care a prefațat întâlnirea.

FC Voluntari are doar 2 înfrângeri acasă în 14 jocuri. FC Botoșani și FC Argeș s-au impus pe arena Anghel Iordănescu în acest campionat.

„Se pare că acasă ne simțim mai bine, avem mai mult entuziasm, în deplasare nu am reușit să câștigăm, de când a început acest miniretur. Am avut o perioadă foarte bună când am câștigat și în deplasare, este și această presiune pe umerii noști pentru că ne dorim să prindem primele 6 locuri și ne apasă puțin. Lucrurile s-au complicat, pentru că echipele care se bat pentru primele șase locuri câștigă.

Și ai nevoie de mai multe puncte ca să intri în play-off. Este posibil să ne mulțumească și un punct dacă adversarul ne conduce și noi egalăm în minutul 90, e clar că ne-a avantaja o remiză în aceste condiții. Încercăm să facem un joc bun când întâlnești campioana vrei să arați că ești o echipă bună și să demonstrezi că meriți să fii în primele 6 pe faptul ăsta mizez. Este fotbal și noi ne dorim să arătăm că știm să jucăm fotbal”, a mai adăugat antrenorul de 50 de ani.