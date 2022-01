VIDEO | Dan Petrescu, precaut înaintea derby-ului de duminică: „FCSB face un campionat fantastic”

CFR Cluj o va întâlni pe FCSB, la 23 ianuarie, de la ora 20.00, în deplasare, în etapa a 22-a a Ligii 1. Echipa ardeleană este prima în clasament, cu 57 de puncte, în timp ce FCSB, locul 2, are 47 de puncte.

Antrenorul Dan Petrescu a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că FCSB a avut un parcurs foarte bun anul trecut, subliniind că la meciul de duminică micile detalii vor face diferența.

„Nu cred în statistică, cred în ce va fi mâine. Indiferent ce ai făcut înainte, ca jucător și antrenor, nu are nicio semnificație la meciul următor. Trebuie să fim conștienți că un meci cu FCSB e foarte greu indiferent de circumstanțe.

Sincer, campionatul pe care l-a făcut FCSB până acum, aceste 21 de etape, nu a fost catalogat de specialiști ca fiind un campionat bun. Mi se pare că FCSB, până în momentul ăsta, face un campionat fantastic. În ultimele 14 meciuri, are 12 victorii și două egaluri. Dar din cauză că CFR Cluj a făcut un campionat incredibil, au fost băgați mai puțin în seamă și mai puțin apreciați. În plus, acasă au jucat zece meciuri și au câștigat nouă, plus un egal.

FCSB a făcut un campionat foarte bun, noi facem un campionat fantastic. Dar mai sunt 19 meciuri și campionatul se va câștiga în ultimul sau în penultimul meci din play-off. Știu că toți spun că suntem campioni. Că suntem favoriți e corect, dar nu suntem campioni încă. În plus, programul lui CFR este de două ori mai greu față de cel al FCSB.

După înjumătățirea punctelor, nu cred că va fi doar o luptă în doi la campionat”, a spus Dan Petrescu, în cadrul unei conferințe de presă.