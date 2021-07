VIDEO | Daniel Niculae anunță noi lovituri pe piața transferurilor: „Mai sunt câteva nume!”

Președintele clubului, Daniel Niculae, a dezvăluit în cadrul conferinței de prezentare a lui Junior Morais și Cristi Săpunaru că lista de achiziții a giuleștenilor nu s-a încheiat încă!

Reveniți în Liga 1 după șase ani de absență, rapidiștii vor să producă surpriza încă din primul sezon și să obțină o clasare cât mai sus la finalul campionatului. Pentru asta, „alb-vișinii” au punctat semnificativ la nivelul transferurilor și au obținut deja semnăturile lui Claudiu Belu, Alexandru Albu, Ljuban Crepulja, Dragoș Grigore, Cristi Săpunaru și Junior Morais, însă nu au de gând să se oprească aici.

După ce Mihai Iosif a mărturisit că își mai dorește transferuri, Daniel Niculae a ținut să precizeze că perioada de achiziții nu s-a terminat încă pentru formația de la Podul Grant. Oficialul clubului a dezvăluit că mai sunt câteva nume care vor ajunge la Rapid în această vară, asta și după ce fereastra de mercato va râmâne deschisă până la începutul lunii septembrie.

”A fost o perioadă destul de lungă de negocieri, am vobit cu foarte mulți jucători. Cu staff-ul tehnic am ținut legătura tot timpul și am căzut de acord în privința jucătorilor pe care îi vrem. Am reușit să-i semnăm pe mulți dintre cei pe care i-am dorit, dar mai sunt câteva nume. Perioada de transferuri e deschisă până la începutul lunii septembrie.

Ideal ar fi fost să ne definitivăm lotul până la începutul pregătirii. Eu zic că am închegat un lot destul de bun, am îmbinat jucătorii cu experiență cu cei tineri. Vom avea un vestiar foarte puternic”, a declarat Daniel Niculae, la conferința de presă.