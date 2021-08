VIDEO | De Gea, reacţie delicioasă la transferul lui Cristiano Ronaldo! „Cine!?”

Şi jucătorii lui Solskjaer sunt încântaţi că îl vor avea coechipier pe starul lusitan, revenit la Manchester United după 12 ani în care a scris istorie la Real Madrid şi Juventus. După victoria de la Wolverhampton, scor 1-0, De Gea şi Pogba au fost întrebaţi despre sosirea lui Cristiano Ronaldo. „Cine!?” – a fost reacţia genială a portarului spaniol, care a revenit apoi la un ton mai serios.

„Cred că este ca un vis pentru fanii noştri, pentru noi, să îl avem înapoi, va fi extraordinar, este deja extraordinar, se simte în atmosferă. Să sperăm că va fi ceva special, care va face echipa şi mai bună, este nemaipomenit să îl avem” – a explicat portarul lui United.

Reporter🗣"What are your thoughts on the arrival of Cristiano Ronaldo?"

După victoria de la Wolverhampton, Manchester United a stabilit un nou record în Premier League: 28 de meciuri fără înfrângere în deplasare.

These Manchester United fans really brought a cutout of Cristiano Ronaldo to their game at Wolves today 🤣 @brfootball

Already hyped for his return 💪 pic.twitter.com/W02wsBghUJ

