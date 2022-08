VIDEO | Debut cu dreptul pentru Sorana Cîrstea și Simona Halep la Cincinnati! Ambele s-au impus în 3 seturi

Jucătoarele române de tenis Sorana-Mihaela Cîrstea (40 WTA) și Simona Halep (6 WTA, cs cs 15) au trecut de runda inaugurală la Cincinnati.

Cîrstea s-a calificat în Turul 2 al competiției de catergorie WTA 1.000, după ce a învins-o pe elveţianca Belinda Bencic (11 WTA, cs 12), campioana olimpică en titre, cu 6-2, 6-7 (3), 6-4.

