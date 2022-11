VIDEO | Debut în forță pentru Novak Djokovic la Turneul Campionilor! Rafael Nadal riscă să fie eliminat

Jucătorul sârb de tenis Novak Djokovic (8 ATP) l-a învins pe grecul Stefanos Tsitsipas (3 ATP) cu 6-4, 7-6 (3), în Grupa Roșie a Turneului Campionilor.

Fostul lider mondial a deschis meciul cu un break, după care a forțat exact cât a avut nevoie pentru a-și adjudeca setul. Patru dintre cele zece game-uri jucate au fost „albe”, câte două în dreptul fiecărui sportiv.

În partea a doua a meciului, s-a consemnat o singură minge de break, în dreptul lui Tsitsipas, la 2-1, care a fost salvată de Djokovic, astfel că s-a ajuns la tie-break. sârbul a controlat autoritar această parte a setului, ajungând să aibă 5-1, iar la 6-4 a convertit în punct prima minge de meci.

Kickstarting his #NittoATPFinals campaign with a W! 💪 pic.twitter.com/nyK2moofgJ

— ATP Tour (@atptour) November 14, 2022