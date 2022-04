Video | Dennis Man a contribuit decisiv la o nouă victorie a Parmei, în Serie B. Meci cu șapte goluri

Parma a învins-o pe Como, cu scorul de 4-3, într-un meci disputat în etapa a 33-a din Serie B. Dennis Man a fost titular la Parma, însă a fost înlocuit în minutul 68 cu Oosterwolde.

Internaționalul român a contribuit cu o pasă decisivă la golul lui Franco Vazquez din minutul 31, când scorul era 0-0. Como a întors scorul prin dubla lui Gliozzi (minutele 61 și 68). Parma a mai înscris de trei ori, prin Bernabe (minutele 77 și 81) și Tutino (minutul 85). Parma ocupă locul 10, cu 45 de puncte, iar Como e pe 12, cu un punct mai puțin.

🧙 26′ | Parma 0 – 0 Como

Magia di Dennis!#Man salta in dribbling un paio di avversari e appoggia per #Bernabè che tira: diagonale in corner

• #ParmaComo #ForzaParma • pic.twitter.com/RkkcUIpUPM

— Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) April 6, 2022