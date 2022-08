VIDEO | Dennis Man și Valentin Mihăilă au marcat în Parma – Bari 2-2! Ce note au primit în presa italiană

Parma a început noul sezon din Serie B cu o remiză pe teren propriu, 2-2 în fața lui Bari. Golurile gazdelor au fost marcate de românii Dennis Man și Valentin Mihăilă.

„Man și Mihăilă au calitate, putere și capacitate de efort”, a spus antrenorul Parmei

Dennis Man a deschis scorulul după 3 minute, cu un șut cu stângul din careu. În prelungirile primei reprize, Valentin Mihăilă a înscris din lovitură liberă și a restabilit egalitatea, după ce Antenucci (11, din penalty) și Folorunsho (35) marcaseră pentru Bari.

💥🚀BOOMMMM VALENTIN MIHAILA 🇷🇴! After Dennis Man's beautiful solo goal, here comes Mihaila with a close range free kick banger!#ParmaRomena #MandMpic.twitter.com/5ZNp067CVw — Alex Scout (@AlexScoutRo) August 12, 2022

Presa din Italia a apreciat forma de moment a celor doi internaționali, pe care i-a notat cu 7+, cazul lui Man, cea mai mare notă a meciului, și cu 7 pe Mihăilă.

„Dennis Man trebuie să își recupereze forma fizică, dar acum are un ritm bun. Mihăilă a lucrat bine încă de la început.

Man și Mihăilă au calitate, putere și capacitate de efort, muncesc mult, nu sunt surprins de comportamentul lor. Și Mihăilă a reușit să înscrie.

Trebuie să ne îmbunătățim jocul, și în mișcările de pe teren și în munca tactică. Prefer să am jucători de calitate pe teren, dar nu e un scop în sine.

În unele momente ne-am pierdut consistența și va trebui să lucrăm la asta”, a declarat după meci Fabio Pecchia, antrenorul Parmei.

Dennis Man a dedicat golul familiei lui

La rândul lui, Dennis Man a recunoscut că a sperat la mai mult de la acest joc, dar este bine că echipa sa a obținut un punct în prima etapă.

„Am început bine, dar a fost păcat că s-a terminat la egalitate. Am vrut să câștigăm, dar suntem fericiți și așa. Vreau să fac mai mult, dar mai presus de toate vreau să ajut echipa. Vom vedea ce va fi. Vrem să fie totul bine.

Antrenorul ne vorbește, are încredere în noi. Ne bucurăm să-l avem alături de noi”, a transmis Dennis Man, la microfonul Sky Italia.

Jucătorul român a dedicat golul marcat familiei. „Mulțumesc pentru complimente. Am început bine, am marcat și a fost păcat că am primit repede gol. Antrenorul are încredere în noi, am vrut să fie bine.

Sunt fericit pentru gol, este pentru familia mea care este mereu alături de mine. Anul acesta s-a schimbat poziția, acum joc în rolul meu și mă simt mai bine.

Trebuie să ajut echipa și în apărare. Am stat trei luni accidentat, acum sunt bine și vreau să ajut”, a mai precizat Dennis Man și la conferința de presă, potrivit ParmaLive.