VIDEO | Destăinuirile Gabrielei Ruse înaintea meciului cu Iga Swiatek: „Am călătorit doi ani fără antrenor”

Jucătoarea română de tenis Elena-Gabriela Ruse (57 WTA) o va întâlni miercuri, de la ora aproximativă 16.00 a României, în turul 2 la turneul de la Roma pe Iga Swiatek, liderul mondial și principala favorită. „Am călătorit doi ani fără antrenor”, a spus românca.

Gabriela Ruse știe că are multe de învățat de la Iga Swiatek

Elena Gabriela Ruse a ajuns în turul 2 al turneului de la Roma, dotat cu premii de 2.527.250 de dolari, chiar dacă a abandonat în ultimul tur al calificărilor.

Acing her way into Round 2 💥 Lucky Loser @Gabriela_Ruse outlasts Rogers and will face the No.1 seed Iga Swiatek next!#IBI22 pic.twitter.com/t9OAipk144 — wta (@WTA) May 10, 2022

Ea a beneficiat, ulterior, de statutul de lucky loser, după care a învins-o cu 3-6, 6-1, 6-4 pe americanca Shelby Rogers (48 WTA). mai mult, s-a impus și la dublu, tot în primul tur, alături de ucraineanca Marta Kostyuk. Cele două au dispus cu 6-0, 6-2 de Ulrikke Eikeri și Catherine Harrison (Norvegia, Statele Unite).

Românca a acordat un amplu interviu site-ului WTA, în care a prefațat meciul cu Swiatek, dar a descris și diferite momente ale carierei ei. „Iga Swiatek este foarte bună din punct de vedere fizic.

Aleargă atât de bine. Are un joc de picioare frumos și este diferită. Majoritatea fetelor joacă foarte plat, dar ea alternează loviturile foarte bine. Trebuie să învăț o mulțime de lucruri de la Iga”, a declarat românca.

Cele două au fost adversare o signură dată. Se întâmpla în 2018, înb sferturile turneului ITF de la Montreaux, când poloneza s-a impus cu 2-6, 6-1, 6-2, iar ulterior avea să câștige turneul.

„Nu am nicio așteptare. Suntem complet diferite acum. Ne-am schimbat foarte mult. Ea este numărul 1. Voi încerca să joc relaxată, să-mi fac jocul și vedem ce va fi. Este o jucătoare uimitoare”, a completat românca.

Gabriela Ruse a avut de ales între a cânta și a juca tenis

Elena-Gabriela Ruse a început tenisul la vârsta de 4 ani. Tatăl ei juca fotbal, iar mama ei era gimnastă. Ea a avut mai multe pasiuni, dar abia la 13 ani a pus accentul doar pe tenis. „Am avut de ales între a cânta și a juca tenis. Eram o foarte bună cântăreață, vocea mea era ca a unei interprete de operă.

Mama m-a întrebat ce vreau să fac în viață, deoarece nu voi avea timp să mă ocup de atât de multe lucruri. Am fost nevoită să aleg între tenis și cântat. I-am spus: ‘Mamă, nu pot sta 3 ore pe scaun să cânt’, așa că am ales tenisul”, dezvăluie Ruse.

Gabriela Ruse își dorește ca într-o zi s-o învingă pe Simona Halep

Jucătoarea aflată pe locul 57 în lume a reafirmat că modelul ei în carieră a fost Simona Halep. „A fost idolul meu, de aceea mă bate atât de rău! Este greu să joci împotriva idolului tău. Dar într-o zi o voi învinge. De aceea exersez și lupt. Trebuie să-mi bat idolul.

Simona este o persoană grozavă și avem o relație bună. Am învățat atât de multe lucruri de la ea. A învins majoritatea legendelor.

Toată lumea se așteaptă să fii numărul 1 în lume. Încerc să fac tot ce pot. Acum sunt pe locul 57 în lume. Consider că trebuie să fiu respecată, pentru că nu este ușor să ajungi atât de sus”, a mai spus românca

Ascensiunea Gabrielei Ruse în 2021 a avut la bază o tragedie în familie

În 2021, Gabriela Ruse a avut de luat o decizie dificilă. Era pe locul 198 WTA și tocmai obținuse calificarea pe tabloul principal de la Hamburg. Dar a primit un telefon de acasă, fiind informată că are un deces în familie.

„Am rezervat biletele și aveam de gând să mă duc în România, dar pentru prima dată în viața mea am spus că voi face lucrurile diferit, voi juca la Hamburg. Voi plânge, voi fi tristă pentru acea dispariţie, dar trebuie să-mi fac treaba și să-mi trăiesc viața.

Nu mă pot opri tot timpul când i se întâmplă ceva altcuiva. Sunt o fată cu o inimă mare și îmi pasă de oameni din jurul meu și uneori nu e bine pentru mine”, a dezvăluit Ruse. Ea avea să câștige turneul, după 7-6 (6), 6-4 în finală cu germanca Andrea Petkovic.

După o săptămână, Ruse a jucat la turneul de la Palermo. A plecat din calificări, dar a fost învinsă în finală de americanca Danielle Rose Collins cu 6-4, 6-2. A ajuns pe locul 107 WTA, dar a încheiat anul pe 87.

Gabriela Ruse a dat peste nas contestatarilor

Românca rememorează momentele de atunci. „Nu mă așteptam să câștig la Hamburg. Nu credeam. Dar cumva am făcut-o. Și apoi am simțit că joc bine. Dar niciodată nu m-am gândit că în acel moment pot câștiga turneul.

După aceea, lumea spunea în România: ‘Gabi joacă foarte bine, dar nu are constanță’. Așa că pentru mine a fost incredibil să joc finala de la Palermo pentru că am putut da un răspuns: ‘Muncesc atât de mult și acum am constanță’.

Am fost tot timpul foarte aproape de a fi în Top 100 și de a învinge jucătoare foarte bune, pentru că am evoluat de multe ori cu cele din Top 20 când eram pe locul 170.

Dar nu am câștigat niciodată împotriva lor, pentru că nu credeam în mine. Mă gândeam tot timpul la ce spuneau oamenii despre mine, că pot ajunge ușor în Top 100 WTA.

Dar nimeni nu mi-a spus ce să fac și nu a rămas alături de mine. Când aveam 18 sau 19 ani, am călătorit doi ani fără antrenor când jucam în turnee ITF”, a mai spus Ruse.

Visul Gabrielei Ruse este să ajungă în Top 10 WTA

Românca a dezvăluit și ce sentimente a trăit în septembrie 2021, când a intrat între primele 100 de jucătoare din lume. „Ca să fiu sinceră, nu m-am bucurat foarte mult, pentru că mă așteptam să ajung acolo.

Simt că acesta este nivelul meu. Am fost fericit, desigur, pentru că am învins mulți jucători buni, dar am și muncit mult asta.

Cred că voi fi în Top 10. Știu asta. Simt asta. Deci, pentru mine, nu este nimic special”, a mai declarat sportiva.

Elena-Gabriela Ruse a obținut victoria carierei în luna februarie a acestui an. Ea a învins-0o în primul tur la Dubai pe spaniola Paola Badosa, aflată la momentul respectiv pe locul 5 în lume.

„Uneori ai nevoie și de noroc în tenis. Dar sunt o mare luptătoare. Nu vreau să renunț, indiferent de scorul de pe tabela de marcat”, a mai spus jucătoarea.