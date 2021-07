VIDEO | Dică mizează pe tricolorii olimpici! „Trei, patru pot ajunge la naţionala mare!”

Nicolae Dică a coordonat cantonamentul din Spania al tricolorilor convocaţi pentru Jocurile Olimpice. Secundul lui Mirel Rădoi crede în viitorul fotbaliştilor care vor reprezenta România la Tokyo.

Antrenor secund al reprezentativei de seniori, fostul internațional Nicolae Dică este și secundul lui Mirel Rădoi în provocarea Jocurilor Olimpice. Acesta a coordonat inclusiv cantonamentul preolimpic din Spania, unde au participat 9 din cei 22 de jucători aflați acum pe lista finală pentru Tokyo.

„Am fost foarte mulţumiţi de jucătorii care au fost în cantonamentul din Spania. Au fost jucători care m-au surprins î bine, 3-4 jucători din cei pe care i-am avut în Spania vor ajunge la echipa mare dacă vor avea continuitate în joc, dacă vor prinde minute. Cât despre Tokyo.. noi ne doream să aducem cei mai în formă jucători, dar şi cei care sunt aici noi avem încredere în ei.

Lucrul cel mai important pe care l-am trimis lui Mirel este că am fost foarte mulţumit de jucători. Am văzut şi acum jucători dornici să se antreneze şi să vină meciurile oficiale. E cel mai lung cantonament în care am stat. Am făcut unul de trei săptămâni la FC Argeş.

Sunt foarte mulţi jucători noi la U23 şi nu e uşor pentru omogenitate. Cred 100% că putem obţine măcar o medalie la Tokyo, eu sunt pozitiv. Vom da totul!” – a declarat Dică pentru FRF TV.

Program meciuri:

Joi, 22 iulie

Noua Zeelandă – Coreea de Sud (ora locală 17:00, Kashima)

Honduras – România (ora locală 20:00, Kashima)

Duminică, 25 iulie

Noua Zeelandă – Honduras (ora locală 17:00, Kashima)

România – Coreea de Sud (ora locală 20:00), Kashima)

Miercuri, 28 iulie

România – Noua Zeelandă (ora locală 17:30, Sapporo)

Coreea de Sud – Honduras (ora locală 17:30, Yokohama)

Lotul României pentru Jocurile Olimpice:

PORTARI: Marian Aioani (Farul Constanţa), Mihai Popa (Astra), Ştefan Târnovanu (FCSB);

FUNDAŞI: Andrei Raţiu (Villarreal/Spania), Ricardo Grigore (Dinamo Bucureşti), Andrei Chindriş (FC Botoşani), Virgil Ghiţă (Farul Constanţa), Alexandru Paşcanu (Ponferradina/Spania), Radu Boboc(Farul Constanţa), Florin Ştefan;

MIJLOCAŞI: Andrei Ciobanu (Farul Constanţa), Marius Marin(Pisa/Italia), Marco Dulca (Chindia Târgovişte), Dragoş Nedelcu(FCSB), Alexandru Dobre (Dijon/Franţa), Valentin Gheorghe (Astra), Ion Gheorghe (FC Voluntari), Tudor Băluţă (Brighton/Anglia), Eduard Florescu (FC Botoşani), Antonio Sefer (Rapid Bucureşti);

ATACANŢI: George Ganea (Farul Constanţa), Andrei Sîntean (Hermannstadt).