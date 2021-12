VIDEO | Dinamo, eșec istoric în Liga Campionilor! Echipa lui Xavi Pascual, umilită de Veszprem

După un sfert de oră, scorul era 12-11 pentru formația bucureșteană. La pauză, gruparea din Ungaria a condus cu 22-15.

Dar adevăratul dezastru a venit în repriza a doua. Maghiarii au punctat din absolut toate pozițiile, astfel că scorul final a indicat 47-32 în favoarea ungurilor.

RESULT: Wow, we start this big #ehfcl night with a club record: @telekomveszprem never before scored 4⃣7⃣ goals in one match, like they have just done vs @CSDinamo 🔥 #showtimeforchampions pic.twitter.com/GxHH4i8nDb

— EHF Champions League (@ehfcl) December 2, 2021