VIDEO | Disensiunile dintre sportivii ucraineni și ruși sunt duse la alt nivel! Gestul fără precedent al Martei Kostyuk

Meciul de tenis din primul tur de la Tokyo, dintre Marta Kostuyk și Daria Kasatkina a fost precedetat de oi „revoltă” a ucrainencei.

După invazia trupelor rusești de anul trecut, din Ucraina, foarte mulți sportivi ucraineni au refuzat să-i salute, la diferitele competiții, pe adversarii lor din Rusia și Belarus.

Jucătoarea ucraineană de tenis Marta Kostyuk (45 WTA) a dus, însă, la alt nivel aceste disensiuni. Ea a refuzat să facă poza de la începutul partidei alături de Kasatkina (13 WTA; cs 8).

Ea și-a aranjat racordajul rachetei cât timp fotoreporterii au realizat câteva poze cu Daria, iar după ce aceasta a e plecat s-a dus lângă voluntara de la fileu și a zâmbit fotografilor. Evident, la finalul partidei a refuzat să dea mâna cu adevrsara ei.

