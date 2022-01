VIDEO | Djokovic, întâmpinat de fani la sosirea în Dubai! Reacția neașteptată a acestora

Novak Djokovic s-a aflat în mijlocul unul scandal imens în ultimele zile, astfel că autoritățile australiene au fost în alertă de la sosirea acestuia la Melbourne. Deși nu este vaccinat, iar protocolul de la Australian Open prevede clar acest lucru, liderul ATP a încercat să participe în turneu, însă după mai multe zile de audieri, Djokovic a fost expulzat din țară.

Acum, sârbul va merge în Spania, la Marbella, pentru a petrece câteva zile alături de familia sa. Până atunci însă, Novak Djokovic a zburat spre Dubai, acolo unde a fost nevoit să aibă o escală. Pe aeroportul din Emirate, liderul mondial a avut parte de o primire neașteptată, ținând cont de contextul actual, și a fost întâmpinat de mai mulți fani, care și-au făcut poze cu acesta.

JUST IN: Deported tennis star #NovakDjokovic met by supporters as he arrives at #Dubai airport in the #UAE. #AusOpen pic.twitter.com/nlEHzuNlfH

— Dan Murphy (@dan_murphy) January 17, 2022