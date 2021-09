VIDEO | Dragomir, răspuns după noul atac al lui Marian Ceaușescu: „Mă luase iar că am distrus Universitatea Craiova”

Dumitru Dragomir a avut un nouă dispută cu protestatarul Marian Ceaușescu , dar de data aceasta a reacționat altfel față de conflictul de acum un an.

Atunci, în momentul în care ieșea de la o televiziune, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a fost atacat de protestatar, cu care a fost la un pas să se ia la bătaie.

De această dată, Dragomir a fost agresat verbal în timp ce ieșea de tribunal, în ziua de marți, acolo unde s-a prezentat pentru procesul din dosarul ”Drepturile TV”, însă ex-șeful LPF nu și-a mai pierdut cumpătul și a reacționat cu calm.

”Este același idiot care ne atacă pe toți pe la tribunale. Eu am mai avut un conflict cu el acum un an, atunci când ieșeam de la un post de televiziune. Dar, de această dată mi-am păstrat calmul și nu am mai intrat în jocului acestui om, care nu e sănătos la cap.

Primește tot felul de ponturi și vine pe la Tribunale și urlă după noi. Mă luase iar că am distrus eu Universitatea Craiova, că am decis eu dezafilierea și că am furat eu milioane de euro. Nu am distrus eu nicio Universitatea Craiova. Am fost achitat și cu acel proces. Iar, prostul nici nu știe că la procesul la care am fost eu marți, iar el mă aștepta afară, faptele de care sunt acuzat s-au prescris. Urla ca un nebun după mine în plină stradă”, a declarat Dumitru Dragomir, pentru ProSport.