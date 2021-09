VIDEO | Drăgușin, reacție după ce a fost prins la mijloc în conflictul dintre Florin Manea și Florin Bratu

Radu Drăgușin a oferit o primă reacție după atacurile impresarului Florin Manea la adresa selecționerului Florin Bratu.

Motivul disputei a fost faptul că fundașul de 19 ani a fost lăsat de Bratu pe banca de rezerve în meciul amical al României U21, încheiat la egalitate, scor 1-1, cu Georgia U21, la Voluntari, pe arena ”Anghel Iordănescu”.

Drăgușin a jucat doar în ultimele zece minute, iar la capătul partidei a comentat decizia selecționerului, aflat la debut.

”E OK, am început să ne cunoaștem, este începutul unei noi generații. Am jucat împotriva unei echipe bune, care ne-a pus probleme, dar, per total, am făcut un joc bun.

Eu n-am vorbit cu impresarul meu încă. Dacă aceasta este decizia selecționerului, o respect total. Nu sunt eu în măsură să-l critic sau să-i judec decizia. Mister mi-a dat explicații, este decizia dânsului.

Toată lumea vrea să joace cât mai mult și toți au orgoliu să demonstreze cât de buni sunt. Am colegi de bună calitate, de perspectivă. O să se nască o generație foarte frumoasă”, a declarat Radu Drăgușin, la finalul partidei.