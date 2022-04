Video | Duşan Uhrin Jr, impresionat de un jucător de la FCU Craiova: „Este cel mai bun jucător al lor”

Antrenorul echipei Dinamo, Duşan Uhrin Jr, a prefațat meciul cu FCU Craiova. Alb-roșii vor primi vizita echipei oltene, vineri, de la 20:30, în etapa a patra a play-out-ului Ligii 1.

Uhrin l-a identificat pe Andrea Compagno drept cel mai bun jucător al nou-promovatei.

„Nu am recuperat toţi jucătorii, Andrei Radu are o accidentare suferită la ultimul meci, nici Jovanovic nu este refăcut. O parte dintre jucătorii nu s-a antrenat toată săptămâna, trebuie să decid pe cine includ în lot, deoarece este un meci important pentru noi, cu un adversar dificil. Nicolo Napoli a făcut o treabă bună acolo, este de mult timp şi ştie cum să joace în România.

Craiova se concentrează pe pase scurte, lasările lungi sunt numai pentru Compagno, care este un bun atacant, trebuie să fim atenţi în careu şi sper că jucătorii noştri vor fi pregătiţi în totalitate pentru joc. Matei este ok, Torje s-a antrenat numai trei zile, nu ştiu dacă este pregătit, voi decide după antrenamentul de azi. Fiecare meci este important pentru noi, am câştigat doar un joc, nu e suficient să nu ajungem la baraj. E doar un pas, ne mai trebuie mulţi paşi. Trebuie să obţinem victorii, dar depinde şi de ce fac adversarele.

Nu ştiu cum sunt jucătorii, antrenamentele au fost normale. Când am început munca la Dinamo, nu pot să spun nimic de atitudinea la antrenamente. Ei sunt ok, trebuie să decid primul 11 şi sper să am mână bună. (n.r. – dacă e bine că nu joacă Bauza) Ca să fiu sincer, Compagno este cel mai bun jucător al lor, pentru că a marcat multe goluri.

Mai au mulţi jucători buni la mijloc, dar e important pentru noi să fim concentraţi pe echipa noastră. E mult mai important pentru mine acest lucru. În acelaşi timp, sper să nu facem greşeli de-a lungul meciului. Sper că vor veni mulţi spectatori la stadion şi că va fi o atmosferă bună, e important ca suporterii să ne susţină. Nu vreau să vorbesc despre pregătirea fizică a jucătorilor, nu cred că a fost greşeala antrenorilor lipsa pregătirii fizice, problema a fost în primul rând din cauza accidentărilor”, a declarat cehul.