VIDEO | Edi Iordănescu, montat 100% pentru derby-ul cu Dinamo: „Nu ne mai permitem paşi greşiţi!”

Antrenorul FCSB-ului a susținut conferința de presă premergătoare duelului de mâine seară, contra marei rivale din Capitală, programat la ora 21.00, pe Arena Națională!

FCSB este departe în momentul de față de îndeplinirea principalului obiectiv al sezonului și anume câștigarea campionatului. Adus de Gigi Becali ca o adevărată garanție a succesului, Edi Iordănescu are un egal și o înfrângere pe banca roș-albaștrilor, însă speră să spargă gheața în partida cu Dinamo.

Tehnicianul în vârstă de 43 de ani a mărturisit că echipa sa nu își mai permite pași greșiți și consideră că duelul cu alb-roșii va reprezenta o adevărată provocare, mai ales după ultimele transferuri din Ștefan cel Mare.

„Nu ne mai permitem paşi greşiţi. E important să producem rezultate şi să aducem puncte în clasament. Pentru suporteri e important să căutăm victoria. Ştim cât de mult contează pentru ei. Strângem rândurile, acum două zile s-au întors şi băieţii de la naţionale, i-am reintegrat, am încercat să-i recuperăm şi să încercăm să-i folosim. Perioada competiţională ne-a prins bine, am avut jumătate de grup cu care am lucrat mai multe aspecte.

E destul de mare provocarea pentru acest meci, pentru că sunt opt, nouă jucători veniţi la Dinamo şi e greu de anticipat. Ne axăm pe corecţiile jocului nostru. Nu mă ascund, jocul nostru e destul de haotic, întâmplător. Încercăm să construim lucruri bune, să consolidăm lucrurile şi să avem consistenţă în joc.

Sunt nume sonore venite la Dinamo, nume interesante. M-a surprins împrumutul lui Itu, cu care am lucrat, un tânăr. Torje, Matei, Popa, Ivanovski, Iliev, sunt multe mişcări. Îi cunoaştem, dar nu avem informaţii despre starea lor de moment.”, a spus Edi Iordănescu, la conferința de presă înaintea meciului cu Dinamo.