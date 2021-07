EXCLUSIV | Aioani și Dulca, lăudați după debutul la JO: „Au făcut niște progrese remarcabile”

Reprezentativa U23 a României a debutat cu dreptul la turneul de fotbal din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo.

Echipa condusă de pe margine de Mirel Rădoi a reușit să câștige în fața reprezentativei similare a Hondurasului, scor 1-0. Unicul gol a venit pe finalul primei reprize atunci când Ciobanu a trimis direct pe poartă din corner, iar mingea a ajuns în plasă, după ce a fost deviată de Oliva, jucătorul naționalei nord-americane.

Printre cei mai buni oameni ai României au fost și Marco Dulca, respectiv Marian Aioani, colegi până nu demult și la Chindia Târgoviște. Între timp, portarul de 21 de ani a ajuns la Farul. Despre cei doi integraliști a vorbit și antrenorul lor de la formația dâmbovițeană, în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă.

Emil Săndoi a aplaudat prestația lui Dulca și Aioani, pe care i-a lăudat și despre care a spus că au progresat foarte mult în ultimul an. Referitor la Aioani, Săndoi a specificat faptul că acesta ar putea ieși cel mai bun portar la turneului de fotbal de la Olimpiadă.

”Am fost bucuros pentru toată echipa că a obținut un rezultat pozitiv și, bineînțeles, că și pentru ei că am lucrat cu amândoi. Cu Marco am să lucrez și în continuare, în campionatul acesta. M-am bucurat pentru evoluția pe care au avut-o, au fost unii dintre cei mai buni jucători de pe teren. Îi felicit pentru că au progresat foarte mult în ultimul an și și-au pus amprenta în mod pozitiv pe evoluția echipei și pe rezultatul final.

Am lucrat cu Aioani pe finalul campionatului 2019-2020 și tot campionatul trecut, iar cu Dulca tot campionatul trecut. Au făcut niște progrese remarcabile, progrese la care mă așteptam pentru că sunt doi băieți de caracter și doi profesioniști, ceea ce este o condiție esențială ca să ai rezultate nu numai în fotbal, ci și în orice domeniu.

Le doresc să se califice cu echipa, să iasă din grupă, pentru că au făcut un pas important. E important să nu pierzi primul meci pentru a rămâne în cărțile calificării. Ei l-au câștigat și trebuie să gestioneze foarte bine cele două partide și, de ce nu, sper să-l vedem pe Marian Aioani cel mai bun portar al turneului”, a declarat Emil Săndoi, în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă.