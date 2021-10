VIDEO | Emma Răducanu continuă la Transylvania Open! Victorie în două seturi în fața Anei Bogdan

Reprezentanta Marii Britanii a condus ostilitățile în primul set. A început excelent și a avut 3-0. Deși Bogdan a redus din diferență, tot câștigătoarea de la US Open a rămas în pole-position, conducând cu 5-2. În cele din urmă, s-a impus cu 6-3, după 40 de minute de joc.

Emma Răducanu a început foarte bine și setul secund, luând avantaj de 2-0. Ana Bogdan nu s-a lăsat și a întors partida, conducând cu 3-2.

Dar, jucătoarea cu origini românești a revenit și a câștigat setul, și meciul, pe propriul serviciu, cu 6-3, 6-4, după o oră și 31 de minute.

