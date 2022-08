VIDEO | Erling Haaland este o mașină de înscris goluri! Performanță istorică în meciul cu Nottingham Forest

Atacantul norvegian Erling Haaland a ajuns la 9 goluri marcate în acest sezon în cele 5 meciuri jucate pentru Manchester City.

Transferat în această vară de „cetățeni”, jucătorul care pe 21 iulie a împlinit 22 de ani a stabilit, deja, două recorduri pentru campionatul Angliei.

Premier League a ajuns la Etapa a 5-a, iar Haaland a marcat, deja, de 9 ori. La această oră, formația antrenată de Pep Guardiola primește replica lui Nottingham Forest. Gazdele conduc cu 5-0 în minutul 75, primele trei goluri fiind marcate de norvegian, în minutele 12, 23 și și 38.

Haaland scores his first goal of the night with his first touch pic.twitter.com/4j4KKoeZWN

