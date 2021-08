VIDEO | Eșec surprinzător pentru Lucescu jr. la debutul pe banca lui PAOK: „Va trebui să obținem calificarea”

Al doilea mandat la PAOK Salonic nu a început deloc așa cum și-ar fi dorit antrenorul român.

Grecii au pierdut în fața irlandezilor de la Bohemian în prima manșă a turului trei preliminar al Conference League. A fost 2-1 pentru irlandezi care au avut și două goluri avantaj pe tabelă după dubla lui Coote. În ultimul sfert de oră, Oliveira a redus handicapul și le-a oferit alb-negrilor o șansă în plus la calificare în returul de săptămâna viitoare. Confruntarea din Irlanda a fost prima pentru Răzvan Lucescu de la revenirea la Salonic.

„Meciul a fost controlat de noi, am început foarte bine, cu încredere, am pasat, am creat două șanse mari, pe care trebuia să le concretizăm. Rezultatul e nedrept. Cele mai mari șanse au fost ale noastre. Le-am zis jucătorilor după meci că nu-mi pasă ce și cum fac, va trebui să obținem calificarea.

Meciul a fost pierdut de noi, puteam evita golurile și am avut șanse mari de a marca. Când pierzi, criticile sunt exagerate. Suntem la începutul sezonului, poți pierde încrederea. Dar am sentimentul că în repriza a doua ne-am recâștigat-o și am jucat fiecare minge aproape de careul lor și am dat senzația că putem înscrie”, a declarat românul după parida cu cei de la Bohemian.

Răzvan Lucescu a revenit în această vară la PAOK Salonic la doi ani după ce a părăsit gruparea greacă pentru a semna cu Al Hilal. În primul mandat la echipa patronată de Savvidis, fostul selecționer a cucerit titlul după o pauză de 34 de ani. La această performanță se mai adaugă și cucerirea Cupei Greciei în două rânduri.