VIDEO | Eugeniu Cebotaru, mesaj emoționant după meciul cu „U” Cluj: ”Sufletul meu e foarte fericit”

Eugeniu Cebotaru (37 de ani) a marcat primul lui gol pe teren propriu, pentru Petrolul, în acest sezon, în meciul cu U Cluj.

Fotbalistul născut la Chișinău le-a mulțumit colegilor, suporterilor și oamenilor din conducere pentru realizările din anul 2021

”Sunt fericit, sufletul meu e foarte fericit. Până acum am fost concentrat, acum m-am relaxat, sunt fericit. E multă emoție. Am discutat cu băieții înainte de meci, să avem sărbători frumoase, liniștite, să facem un cadou. Chiar pentru cei dragi, pentru că e vorba de dispoziție când plecăm acasă. Dacă era un rezultat slab, era ca o piatră pe suflet chiar dacă rămâneam pe primul loc.

Așa, ne ducem mai fericiți acasă și transmitem această energie. Nu ne-am gândit la un meci egal. Eu, sincer, eram conectat și simțeam că o să îi presăm și simțeam că golul o să vină.

Astfel de meciuri se câștigă la o fază fixă. Echipele sunt pregătite tactic, se studiază, iar o fază fixă face diferența. Am avut dorință, am vrut mult să câștigăm. Suporterii au venit, a contat. Ne-au împins încă de când am ieșit de la cabine.

Vreau să le mulțumesc tuturor, suporterilor, oamenilor din club. A fost o presiune constantă care a apăsat pe noi, dar s-a creat o familie care a arătat că suntem un grup unit în momentele grele. Sunt foarte mândru de băieți, sunt fericit de ce s-a întâmplat până acum. Toată lumea ne-a încurajat”, a declarat Cebotaru la conferința de presă.

Mijlocașul a vorbit și despre relația special cu Erik Lincar, antrenorul Universității Cluj.

”M-am rugat să marchez. Am o relație mai apropiată cu domnul Lincar și chiar mi-am cerut scuze după meci. Mi-am cerut scuze că am făcut să piardă, dar pe teren nu ai prieteni, nu ai mamă, nu ai tată. Așa am fost mereu.

Am încercat să îi motivez pe băieți, să pregătim motoarele. Dorința asta vine din mine. Am muncit toți, sunt și copii foarte buni la echipă. Prin muncă facem treabă, individual ne blocăm, dar ca o echipă reușim!”, a mai declarat Cebotaru.

Petrolul a câștigat derby-ul cu Universitatea Cluj, scor 1-0, marți, pe teren propriu, în epilogul etapei a 16-a a Ligii a 2-a. Acesta a fost ultimul meci din 2021 din Liga a 2-a, jocurile urmând a se relua la finalul lunii februarie 2022. Petrolul este deja calificată în play-off-ul pentru promovarea în Liga I. Ploieştenii conduc în clasament cu 42 de puncte. Pe locul secund se află FC Hermannstadt, cu 35 de puncte. Universitatea Cluj completează podiumul, cu 33 de puncte.