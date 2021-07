Golurile în cele 120 de minute au fost reuşite de către Luke Shaw, în minutul 2, pentru Anglia, respectiv Leonardo Bonucci, în minutul 67, pentru Italia.

La loviturile de departajare, Gianluigi Donnarumma a fost senzaţional. Acesta a apărat lovitura decisivă executată de tânărul Saka şi asfel Italia a câştigat trofeul EURO 2020.

După ce fiecare jucător a primit medalia de campion, Giorgio Chellini a ridicat deasupra capului trofeul care o încoronează pe Italia drept noua Campioană Europeană.

Imaginile cu italienii, sărbătorind câştigarea EURO 2020 au făcut înconjurul lumii.

Italy wins its second European Championship, first since 1968! #EURO2020 🏆 🇮🇹 pic.twitter.com/AGgDAzdUKM

