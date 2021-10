VIDEO EXCLUSIV | Cel mai frumos moment trăit pe stadion de Gheorghe Mustață: „Am intrat cu torțele în pâine!”

Liderul Peluzei Nord a FCSB a povestit în exclusivitate în emisiunea RealitateaSportiva.net unul dintre episoadele care îl face și acum să se uite în spate cu nostalgie.

Pe când suporterii roș-albaștrilor nu erau despărțiți de orgolii, fanii își însoțeau echipa la meciurile importante din străinătate. Așa s-a întâmplat și în toamna lui 2004, atunci când Steaua a jucat împotriva Parmei, în grupele Cupei UEFA.

„O amintirie plăcută de care mai râd și acum cu prietenii mei. Am intrat cu torțe, juca Zicu la ei, luasem 100 și ceva de torțe. Atunci am primit și amendă de 30.000 de franci. Ne controlau și am intrat cu torțele în pâine, frumos făcute să nu se vadă că e torță înăuntru.

Acolo la poartă ne vedeaau și ne întrebau: << Ce e cu atâta pâine, vă e foame?>>. Ei gândeau mamă ce foame au românii ăștia în ei, ei nu gândeau că în pâine sunt torțele. Nici nu aveau voie să îți pună mâna pe pâine, aveau mănușile alea sau nu le dădeai voie. Și am intrat cu toate torțele, am dat, am oprit meciul că tocmai venise Zicu să bată un corner la noi”, și-a adus aminte Gheorghe Mustață, în exclusivitate în emisiunea RealitateaSportiva.net.

Acesta a dezvăluit și cum s-a terminat „aventura italiană”.

„Am dat toate torțele pe el și acum mă uitam cum îmi dispare câte un suporter. Eu stăteam cu fața la ei, îi vedeam și după ce priveam puțin la teren când întorceam capul și mă uitam în față nu mai erau. Jandramii lor te furau din grămadă, la un moment dat am ieșit afară ca să fiu puțin mai rapid.

Și un prieten de-ai noștri, poreclit Biscuite, a dat o bombă având scutierii în fața noastră. Iar scutierii erau gata să intre în noi. Și noi de nervi l-am luat pe Biscuite și l-am aruncat în tomberonul ăla acolo. Sunt amintiri frumoase, ce am făcut și prin Norvegia. Iar băieții de la Sud știu foarte mult, ce făceam prin deplasări, prin autocare și peste tot”, a mai relatat șeful peluzei Nord a FCSB.

Parma s-a impus atunci cu 1-0, dar roș-albaștrii atrenați la acea vreme de Walter Zenga au trecut de grupă și au ajuns până în optimle de finală, fiind scoși din competiție de Villarreal. A fost sezonul în care FCSB a eliminat-o pe Valencia, deținătoarea trofeului, la loviturile de departajare.