VIDEO | Fabulos! Simona Halep, „back in business”! A încheiat deja socotelile pentru un râvnit premiu anual WTA

Chiar în primul meci în proba de simplu din acest an, ocupanta locului 20 în ierarhia mondială a reușit o lovitură senzațională. În duelul cu Destanee Aiava (316 WTA), la scorul de 6-4, 4-2, 30-15, românca a reușit un passing shot de backhand și a obținut punctul.

Totuși, reacția ei a fost una surprinzătoare. Nefiind sigură că mingea trimisă a aterizat în teren, aceasta s-a uitat spre staff ei pentru a se lămuri, a ridicat pumnul strâns și a continuat să rămână concentrată.

Simo's powerful backhand down the line will be her weapon in 2022 too!! pic.twitter.com/1suhMeAzbp

Totul s-a terminat cu bine. Dubla câștigătoare de Grand Slam s-a impus în fața oponentei de 21 de ani din Australia, scor 6-4, 6-2, în primul tur al turneului de cateforie WTA 250 Summer Set 1 de la Melbourne. După această competiție, Halep va participa la WTA 500 de la Sydney și la Australian Open, primul Grand Slam al anului.

Simona Halep a câștigat distincția de ”Lovitura anului 2021 în WTA” pentru o lovitură avută contra compatrioatei Gabriela Ruse, la turneul Transylvania Open, de la Cluj-Napoca. A învins-o cu 6-1, 6-2. Cele două se vor întâlni și în turul al doilea de la Melbourne.

Rounding out the last half of the year 👀

Securing the final spot for a chance at Shot of the Year is…….. click and make your vote known! ⬇️

Presented by @CorpayFX

— wta (@WTA) December 10, 2021