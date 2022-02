VIDEO | FC Barcelona – Atletico Madrid, regal fotbalistic cu șase goluri. Catalanii urcă pe loc de Champions League

FC Barcelona – Atletico Madrid a fost derby-ul etapei a 23-a din La Liga. Catalanii s-au impus cu 4-2, după un meci spectaculos, în care au avut loc de toate.

Șase goluri, unele dintre ele splendide, șase marcatori diferiți, un cartonaș roșu, trei debuturi și un ”vintage” Dani Alves au fost ingredientele care au făcut din meciul de pe Camp Nou unul de neratat de către iubitorii fotbalului de cea mai înaltă calitate.

Gruparea din capitala spaniolă a deschis scorul prin Ferreira Carrasco, în minutul 8. Catalanii au întors repede tabela. Până la pauză au punctat de trei ori.

Jordi Alba (10′), Gavi (21′) și Araujo (43′) au stabilit scorul primei reprize, 3-1.

Golul lui Jordi Alba, venit din centrarea lui Dani Alves, a fost un voleu irezistibil.

Celebrarea celor doi foști și actuali colegi, Dani Alves și Jordi Alba, a adus aminte de vremuri parcă uitate de timp pentru fanii Barcelonei.

La reluarea jocului, Barcelona a mai înscris odată. Dani Alves, brazilianul care în mai împlinește 39 de ani, a mărit avantajul pe tabelă la trei goluri, în minutul 49.

Totuși, Luis Suarez, fostul component al formației blau-grana, a redus din diferență, în minutul 58, și a stabilit scorul final, 4-2. Uruguayanul nu a celebrat, în semn de respect față de clubul la care a stat șase ani și alături de care a luat trofeul UEFA Champions League (2015). Acesta a marcat și în victoria din tur, scor 2-0, de pe Wanda Metropolitano.

LA LEY DEL EX 🔥 Luis Suárez le anotó gol al Barcelona en la cancha del Camp Nou, haciendo válida la ley del ex en el futbol ⬆️ Inmediatamente le pido perdón a toda la afición por su pasado Culé 🔵🔴#TeDaMásEmociones #Barcelona #BarcelonaAtletico #LuisSuarez #Suarez #CampNou pic.twitter.com/8Wkqzm9zh5 — La Octava Sports (@laoctavasports) February 6, 2022

Duelul de pe Camp Nou a fost unul încins pe teren și s-a lăsat cu un cartonaș roșu. Dani Alves l-a văzut, direct, în minutul 61.

⚽️ 1 Goal

🅰️ 1 Assist

❌ Red Card Dani Alves did it all against Atletico Madrid. 😳#alves #Barcelona pic.twitter.com/u628f8yuoo — Sportskeeda Football (@skworldfootball) February 6, 2022

Meciul a fost marcat și de două debuturi spectaculoase. Adama Traore, fost la Wolverhampton, a început ca titular și a centrat decisiv la golul lui Gavi.

❌ Failed to assist a goal all season in the Premier Legaue. ✅ Gets his first assist for #Barcelona in just 21 minutes of his second debut. A great start for Adama Traore! pic.twitter.com/iWzeRc5Iar — TEAMtalk (@TEAMtalk) February 6, 2022

Pierre-Emerick Aubameyang, gabonezul venit de la Arsenal, a intrat și el, în minutul 61, chiar în locul lui Traore. La Atlerico a debutat fundașul Reinildo Mandava, luat de la Lille.

Cu acest succes, catalanii urcă pe locul patru, chiar peste adversara de astăzi, cu 38 de puncte.

De cealaltă parte, Atletico Madrid coboară pe locul cinci, cu 36 de puncte.