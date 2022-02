Spirite încinse înainte de FC Barcelona – Atletico Madrid. ”Cholo” Simeone, răspuns pentru Xavi: ”Nu înțelegi altceva”

Barcelona și Atletico Madrid se întâlnesc în derby-ul etapei cu numărul 23 din La Liga. Meciul va fi duminică, de la ora 17:15.

Iar tensiunea crește cu fiecare minut și secundă care se scurg până la ora meciului. Xavi a declarat, în 2016, că stilul de joc al grupării madrilene nu s-ar potrivi la clubul catalan.

”Atlético al lui Simeone nu ar fi un model pentru stilul lui Barça. Nu cred că fanii l-ar înțelege”, afirma fostul mare mijlocaș al formației blau-grana.

Xavi: "Simeone's Atlético would not be a model for Barça's style. I don't think the fans would understand him."🔥#FCBarcelona #Simeone #Xavi #Atlético pic.twitter.com/GcOgj8WHgy

