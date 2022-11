VIDEO | Felix Auger-Aliassime duce Canada în finala Cupei Davis! Performanță istorică pentru Australia

Echipele masculine de tenis ale Australiei și Canadei vor juca finala ediției din acest an a Cupei Davis.

Turneul final are loc la Malaga, iar în semifinale au avut loc meciurile Canada – Italia și Australia – Croația. Canada a venit la această competiție cu tot ce a avut mai bun, iar omul meciului din penultimul act a fost Felix Auger-Aliassime.

The Canadian Golden Era 🌟

In 2019 @tenniscanada made their Davis Cup Final debut, three years later, they're in it AGAIN 💪#DavisCup #byRakuten | @felixtennis @VasekPospisil pic.twitter.com/laTAtjXDbe

— Davis Cup (@DavisCup) November 26, 2022