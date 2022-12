VIDEO | FIFA a explicat de ce golul Japoniei este corect! Argumentele forului mondial

Federația Internațională de Fotbal a venit cu explicații vizavi de acordarea celui de-al doilea gol al Japoniei în meciul cu Spania.

Reușita a permis echipei asiatice să se impună cu 2-1 și să câștige Grupa E, fiind urmată de Spania, iar Germania și Costa Rica au plecat acasă.

Mulți au prezentat imagini conform cărora mingea Mitoma ar fi depășit linia de aut de poartă, dar FIFA a prezentat două videouri din care se vede explicit că golul este valabil.

„Al doilea gol al Japoniei în victoria cu 2-1 împotriva Spaniei a fost verificat de VAR pentru a stabili dacă mingea a ieșit în afara jocului.

Other cameras may offer misleading images but on the evidence available, the whole of the ball was not out of play. pic.twitter.com/HKKEot0j1Y

— FIFA.com (@FIFAcom) December 2, 2022