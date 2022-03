VIDEO | Accident șocant în Formula 1! Mick Schumacher, impact violent pe circuitul din Arabia Saudită

Monopostul condus de german s-a izbit de parapet în timpul calificărilor Marelui Premiu din Orientul Apropiat, a doua etapă a sezonului de Formula 1.

Pe pista de la Jeddah, pilotul celor de la Haas a abordat greșit un viraj, mașina a derapat, iar fiul fostului mare campion al Formulei nu a mai putut evita accidentul care a întrerupt la un moment dat sesiunea de calificări. Pilotul a fost transportat imediat la spital, dar ultimele informații confirmă că starea sa este bună în urma impactului extrem de violent de care a avut parte neamțul.

“Am auzit că Mick este conştient, a ieşit din maşină şi este în drum către centrul medical”, a fost coumicarea oferită de echipa pentru care concurează Schumacher jr. imediat după incident.

Red Flag 🚩 Mick Schumacher has a heavy hit at Turn 12. #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/12lBHlXRex — TSN (@TSN_Sports) March 26, 2022

Familia pilotului a fost imediat anunțată în privința accidentului suferit de Mick Schumacher. Șeful celor de la Haas, Gunther Steiner, a fost cel desemnat pentru această misiune.

“Am vorbit cu mama lui şi am informat-o. El nu are răni vizibile, dar medicii vor să i se facă investigaţii pentru a se asigura că nu are sechele. Impactul a distrus tehnologia digitală, aşa că nu am auzit nimic prin radio, dar ni s-a spus că era conştient. Maşina este distrusă complet”, a afirmat conducătorul echipei americane.

După îndepărtarea de pe pistă a resturilor monopostului condus de pilotul de 23 de ani, sesiunea de calificări a continuat. la finalul ei, Sergio Perez, de la Red Bull, va pleca din pole position în cursa de mâine după amiază. El va fi urmat pe grila de start de cei doi componenți ai echipei Ferrari, Charles Leclerc (Ferrari) și Carlos Sainz (Ferrari), care s-au clasat pe primele două locuri la sfârșitul cursei de debut a sezonului actual, din Bahrain. Campionul Max Verstappen va pleca al patrulea, în timp ce Lewis Hamilton va fi doar al 16-lea la start.