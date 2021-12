VIDEO | Florin Andone, gol după mai bine de 2 ani: „O senzaţie de uşurare”. Urmează duelul cu Real Madrid

Florin Andone a marcat pentru Cadiz. Acesta a reușit să puncteze în victoria echipei sale în deplasare cu Albacete, liderul din Segunda, în Cupa Spaniei, scor 1-0.

A fost primul gol reușit de atacantul de 28 de ani după mai bine de doi ani. Ultimul fusese dat pe data de 18 octombrie 2019, într-o victorie a celor de la Galatasaray cu Sivasspor, 3-2. Atunci, românul a reușit o ”dublă”.

După ce a fost măcinat de mai multe accidentări, cea mai gravă fiind o ruptură de ligamente încrucișate, Andone a revenit în Spania la Cadiz, acolo unde a mai bifat minute într-un singur meci în La Liga, un eșec cu 1-3 cu Rayo în deplasare. Ulterior, acesta a fost pedepsit de antrenor după ce a petrescu cu alți colegi într-un club din Madrid.

În „16-imile” Cupei Regelui, Cadiz o va întâlni pe Fuenlabrada, în deplasare.

”Îi mulţumesc lui Mister pentru că mi-a dat oportunitatea de a juca, am încercat să o fac cât am putut de bine. Am avut ocazii. Cel mai important este că golul meu a contat pentru obţinerea victoriei şi pentru calificare.

Acum ne gândim la partida cu Real Madrid. Nu am jucat mai mult timp, am fost accidentat, am avut două accidentări la genunchi. Încerc să muncesc mult pentru a fi folosit, să fiu în planurile lui Mister. Golul îmi dă o senzaţie de uşurare şi dorinţa de a continua să muncesc pentru a intra în ritm şi a ajuta echipa”, a declarat Andone.